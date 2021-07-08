Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. Başkan Burak Elmas ve kurmayları Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Listeye son olarak, Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç sağ bek İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı. Genç futbolcu ile Fatih Terim bir görüşme yaptı. Terim, 21 yaşındaki oyuncuya kendisinden uzun vadede faydalanmak istediğini belirtti. Bursaspor ile temaslar devam ediyor.
BERKAN KUTLU
Galatasaray, Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Berkan Kutlu için Aytemiz Alanyaspor ile pazarlık aşamasında. Fatih Terim'in genç futbolcuyu çok beğendiği ve takımda görmek istediği ifade edildi.
BÜNYAMİN BALCI
Sağ beke yerli bir rotasyon oyuncusu arayan Galatasaray'da gündeme son olarak Bünyamin Balcı geldi. Genç futbolcu için Antalyaspor ile görüşmeler dahi başladı. Öte yandan Fenerbahçe'de Bünyamin ile ilgileniyor.
ALASSANE NDAO
Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, Feghouli'nin yüksek maliyetinden de çıkmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip kanata takviye yapmak istiyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao Galatasaray'ın radarına girdi.
GEDSON FERNANDES
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı ve büyük bir katkı aldığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüyor. Joao Mario ile ilgilenen Benfica, yıldız futbolcuyu kadrosuna katması halinde transferin önü açılacak.
MARIO RUI
İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Sol bek arayan Galatasaray'ın, Mario Rui için Napoli ile anlaştığı ileri sürüldü. Galatasaray'ın Portekizli sol bek için 5 milyon Euro ve bonus ödeyeceği, oyuncuya da yıllık 3 milyon euro vereceği ifade edildi.
LUDWIG AUGUSTINSSON
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin boşluğunu kapatmak için sol bek arayışlarını sürdürüyor. Gündeme son olarak Ludwig Augustinsson geldi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Cimbom, Alman ekibi Werder Bremen'de oynayan Ludwig Augustinsson'a kanca attı. İsveç Milli Takımı'yla EURO 2020'de de görev yapan 27 yaşındaki sol bek, Werder Bremen'i istemiyor.
PAULINHO
Galatasaray'dan yıllık 4 milyon euro para talep eden Brezilyalı yıldız, indrime gitti. Paulinho, 3 milyon euro yıllık ücret ve 1 buçuk milyon euro imza parası istiyor. Galatasaray pazarlıkları sürdürüyor.
MARIO LEMINA
Galatasaray'ın eski futbolcularından Mario Lemina yeniden sarı kırmızılı ekibin takibine girdi. Galatasaray, menajeri aracılığı ile Lemina'nın durumunu sordu. Sezonu Fulham'da tamamlayan ve bonservisi Southampton'da bulunan yıldız isimde kolaylık sağlanması halinde sarı kırmızılı formayı giyecek.
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