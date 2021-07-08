08 Temmuz 2021, Perşembe

FUTBOL

U19 Gelişim Ligi Yarı Final: Galatasaray Kasımpaşa karşısında Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi!

VAR inceledi G.Saray penaltı kazandı!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Yarı Final maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, 105. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle müsabakayı 1-0 kazandı. İşte Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, U19 Gelişim Ligi Yarı Final maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada, 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı ve uzatmaya gidildi.

Sarı kırmızılı takım, uzatma anlarında penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen maçın hakemi, penaltı kararı verdi.

Galatasaray, 105. dakikada kazanılan penaltı sonrası Bartuğ Elmaz ile 1-0 öne geçti.

İŞTE O POZİSYON:

GOL | Galatasaray U19 1-0 Kasımpaşa U19 Galatasaray U19 1-0 Kasımpaşa U19

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