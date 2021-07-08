Son dakika transfer haberleri: İspanyol basını yazdı! "Alex Moreno Galatasaray'a çok yakın"
Marcelo Saracchi'nin ayrılmasının ardından sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın listesinde birçok oyuncu olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar için son iddia ise İspanyol basınından geldi. Real Betis'te forma giyen Alex Moreno'nun G.Saray'a çok yakın olduğu iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını yürütürken, bilindiği üzere uzun süredir sol bek pozisyonuna dair alternatifleri değerlendiriyordu.
Bu bağlamda Galatasaraylı kurmayların gündemin 1 numarasına Alex Moreno ismini taşıdığı dile getirilirken, İspanyol kulübünün sarı kırmızılılardan yüksek fiyat istemesi, transferi yokuşa süren en önemli etmen olmuştu.
İSPANYOLLAR DUYURDU: GERİ ÇEKİLDİĞİ İDDİALARI YALAN!
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Galatasaray'ın Alex Moreno transferinde geri çekildiği iddiaları yalan. Hatta sarı kırmızılılar, bu transferi sonlandırmaya hiç olmadığı kadar yakın.
Buna göre Galatasaray, ilk etapta Alex Moreno için Real Betis'e 3.5 ile 4 milyon euro arasında bir bonservis önermişti. Real Betis ise 7.5 milyon eıro talep etmişti.
Galatasaray, Real Betis'in bu talebine karşın rakam yükseltti ve oyuncuyu, bir an önce kadrosuna katarak sol bek pozisyonundaki boşluğu doldurmak istiyor.
BETIS'İN ELİ GÜÇLÜ
Bununla beraber Real Betis'in şu anda elinde Sabaly, Miranda ve Montoya'nın olmasından dolayı Alex Moreno ayrılsa dahi sıkıntı yaşamayacağı ve teknik heyetin bu ayrılığa onay verdiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası