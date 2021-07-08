08 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: İspanyol basını yazdı! "Alex Moreno Galatasaray'a çok yakın"

Marcelo Saracchi'nin ayrılmasının ardından sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın listesinde birçok oyuncu olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar için son iddia ise İspanyol basınından geldi. Real Betis'te forma giyen Alex Moreno'nun G.Saray'a çok yakın olduğu iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: İspanyol basını yazdı! Alex Moreno Galatasaray'a çok yakın
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını yürütürken, bilindiği üzere uzun süredir sol bek pozisyonuna dair alternatifleri değerlendiriyordu.

Son dakika transfer haberleri: İspanyol basını yazdı! Alex Moreno Galatasaray'a çok yakın

Bu bağlamda Galatasaraylı kurmayların gündemin 1 numarasına Alex Moreno ismini taşıdığı dile getirilirken, İspanyol kulübünün sarı kırmızılılardan yüksek fiyat istemesi, transferi yokuşa süren en önemli etmen olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: İspanyol basını yazdı! Alex Moreno Galatasaray'a çok yakın

İSPANYOLLAR DUYURDU: GERİ ÇEKİLDİĞİ İDDİALARI YALAN!

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Galatasaray'ın Alex Moreno transferinde geri çekildiği iddiaları yalan. Hatta sarı kırmızılılar, bu transferi sonlandırmaya hiç olmadığı kadar yakın.

Son dakika transfer haberleri: İspanyol basını yazdı! Alex Moreno Galatasaray'a çok yakın

Buna göre Galatasaray, ilk etapta Alex Moreno için Real Betis'e 3.5 ile 4 milyon euro arasında bir bonservis önermişti. Real Betis ise 7.5 milyon eıro talep etmişti.

Son dakika transfer haberleri: İspanyol basını yazdı! Alex Moreno Galatasaray'a çok yakın

Galatasaray, Real Betis'in bu talebine karşın rakam yükseltti ve oyuncuyu, bir an önce kadrosuna katarak sol bek pozisyonundaki boşluğu doldurmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: İspanyol basını yazdı! Alex Moreno Galatasaray'a çok yakın

BETIS'İN ELİ GÜÇLÜ
Bununla beraber Real Betis'in şu anda elinde Sabaly, Miranda ve Montoya'nın olmasından dolayı Alex Moreno ayrılsa dahi sıkıntı yaşamayacağı ve teknik heyetin bu ayrılığa onay verdiği kaydedildi.

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