Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den açıklama! "İyi ki Galatasaraylıyım"
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, 47 yıl önce bugün sarı kırmızılı kulübe ilk imzasını atmıştı. Terim, kulüp kanalına yaptığı açıklamada, konu ile ilgili duygulandıran sözler söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, bayrağını taşımak, ben oralıyım demek herhalde gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.
İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ!
"Söylerken basit geliyor ama 47 yıl gerçekten çok. Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, bayrağını taşımak, ben oralıyım demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki Galatasaray'da oynamışım, iyi ki Galatasaray'da hocalık yapıyorum."
"Büyük hatalarımız da oldu ama terazide başarılarımızın daha ağır bastığını düşünüyorum."
"Allah, Galatasaray ile bana öyle şeyler nasip etti ki... Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde Galatasaray'ı biliyorlarsa zaten her şey ortadadır. Benim hayallerimin sınırı yok belki ama onun bile üstünde bazı şeyler oldu burada. O yüzden ne desek az."
"Beni hatamla, sevabımla, günahımla kabul eden Galatasaray camiasına sonsuz teşekkür ederim."
"Muhakkak hayal edersiniz ama Allah bana öyle şeyler nasip etti ki, bu kolay bir şey değil. Burada olacağımı, kaptan olacağımı hayal ettim. Düşündüğümüzün de üstünde başarı hanemiz olduğu çok açık. Galatasaray'da çok müsterihim."
"Yaşadığım üçgen içindeki en önemli açılardan bir tanesi ailemle beraber Galatasaray."
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