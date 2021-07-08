Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Nicolae Stanciu için beklemeye geçti! Sunulan rakam...

Çek kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1.68 boyundaki futbolcu, şutları, oyun görüşü, milimetrik pasları ile tam bir futbol sihirbazı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için pazarlıkların son aşamaya geldiği ve Prag'ın fiyatın biraz daha yükselmesini istediği de haberin detaylarında yer aldı.

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