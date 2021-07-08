08 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Nicolae Stanciu için beklemeye geçti! Sunulan rakam...

Sezon içinde Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray, yeni yıl öncesinde 10 numara transferi yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım bu bölgeye Nicolae Stanciu'yu isterken, Slavia Prag'a önerdiği rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Nicolae Stanciu için beklemeye geçti! Sunulan rakam...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Belhanda'nın yerine 10 numara arayan Galatasaray, Nicolae Stanciu'nun peşine düşmüştü. Terim'in ısrarla transfer edilmesini istediği Rumen maestro için Cimbom'un yaptığı teklif ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Nicolae Stanciu için beklemeye geçti! Sunulan rakam...

Çekya basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; Aslan'ın 28 yaşındaki yıldız için Slavia Prag'a 4.5 milyon euro önerdiğini duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Nicolae Stanciu için beklemeye geçti! Sunulan rakam...

Çek kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1.68 boyundaki futbolcu, şutları, oyun görüşü, milimetrik pasları ile tam bir futbol sihirbazı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için pazarlıkların son aşamaya geldiği ve Prag'ın fiyatın biraz daha yükselmesini istediği de haberin detaylarında yer aldı.

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