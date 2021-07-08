Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Nicolae Stanciu için beklemeye geçti! Sunulan rakam...
Sezon içinde Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray, yeni yıl öncesinde 10 numara transferi yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım bu bölgeye Nicolae Stanciu'yu isterken, Slavia Prag'a önerdiği rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Belhanda'nın yerine 10 numara arayan Galatasaray, Nicolae Stanciu'nun peşine düşmüştü. Terim'in ısrarla transfer edilmesini istediği Rumen maestro için Cimbom'un yaptığı teklif ortaya çıktı.
Çekya basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; Aslan'ın 28 yaşındaki yıldız için Slavia Prag'a 4.5 milyon euro önerdiğini duyurdu.
Çek kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1.68 boyundaki futbolcu, şutları, oyun görüşü, milimetrik pasları ile tam bir futbol sihirbazı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için pazarlıkların son aşamaya geldiği ve Prag'ın fiyatın biraz daha yükselmesini istediği de haberin detaylarında yer aldı.
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