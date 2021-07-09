09 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Galatasaray'da Radamel Falcao'ya talip çıktı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya Katar Ligi takımlarından Al Duhail talip oldu. İşte sürpriz transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Galatasaray'da Radamel Falcao'ya talip çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği merak edilirken sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Galatasaray'da Radamel Falcao'ya talip çıktı

Sakatlıkları nedeniyle takıma fayda sağlayamayan Falcao için Katar basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce adı birçok kez Katar Ligi takımlarıyla anılan Radamel Falcao'ya bir türlü istenen oranda bir teklif gelmemişti.

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Galatasaray'da Radamel Falcao'ya talip çıktı

Gelen teklifleri de Galatasaray'daki maaşını kaybetmek istememesi nedeniyle kabul etmeyen 35 yaşındaki golcüye Al Duhail ekibinin talip olduğu yazıldı.

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Galatasaray'da Radamel Falcao'ya talip çıktı

Katar basınında yer alan haberlede, Al Duhail'in Falcao'yu bir süredir transfer etmek için hazırda beklediği, G.Saray'ın da ayrılığa sıcak bakması nedeniyle kısa süre içerisinde sarı kırmızılı ekibin kapısını çalacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Galatasaray'da Radamel Falcao'ya talip çıktı

2019'DA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Radamel Falcao'nun adı 2019'da da Al Duhail ile geçmiş, ancak Katar ekibi Mandzukic'i transfer edince Kolombiyalı yıldız transferini askıya almıştı.

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Galatasaray'da Radamel Falcao'ya talip çıktı

Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlıklardan kurtulamayan El Tigre, Sarı-Kırmızılılarda 2 sezonda 40 maça çıkabildi. 20 gol atan Kolombiyalı golcü 3 de asist yaptı.

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