Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için German Cano iddiası! Sosyal medya hesabından duyurdu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kolombiya basını, sarı-kırmızılıların Brezilya ekibi Vasco da Gama forması giyen Arjantinli forvet German Cano'yu gündemine aldığı öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin tüm detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da forma giyen Arjantinli golcü German Cano'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 33 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Takvim'de yer alan habere göre; iddiayı ortaya atan Kolombiya Fox Sports muhabiri Jorge Baravelle.
15 MAÇTA 6 GOL VE 1 ASİST YAPTI
Baravelle kendisine ait Twitter hesabından, Galatasaray'ın Arjantinli golcü Cano ile ilgilendiğini iddia etti. 33 yaşındaki Arjantinli santrfor, yeni sezonda çıktığı 15 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken 1 de asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Cano, Lanus, Nacional, Medellin, Pachuca Leon gibi takımlarda da forma giydi. Tangocu German Cano, hırslı futbolu ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.
353 MAÇTA 164 GOLE İMZA ATTI
German Cano kariyerinde 353 maça çıktı. 33 yaşındaki golcü, 353 maçta 164 gole imza atarken 23 de asist yaptı. Arjantinli futbolcunun gerçek mevkisi santrfor olsa da kanatlarda da görev yapabiliyor. Cano, Vasco da Gama takımında forma giyiyor. Brezilya kulübüyme sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
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