Son dakika transfer haberleri: Davide Santon için kollar sıvandı! Galatasaray teklifini iletti
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, dış transferde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar iç transferde de hareketli günler geçirirken 6 futbolcunun sözleşmesini uzattı. Transfer çalışmaları teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre devam ederken, sağ bek bölgesine de takviye yapılmasına karar verildi. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Davide Santon'u gündeme gelirken, İtalyan ekibi de 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor. Galatasaray, Roma ile görüşmelere başladı ve oyuncuya da 3 yıllık teklif yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Teknik heyet, devre arasında Newcastle United'dan transfer edilen DeAndre Yedlin'in performansını da yeterli bulmadığı için alternatif arayışları hızlandı. Terim her iki bekte oynayabilen bir oyuncu isterken uzun arayışların ardından Roma'da forma giyen Davide Santon üzerinde yoğunlaşıldı.
PARA KAZANMAK İSTİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan sağ bek daha önceki yıllarda da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Geçen yıl da Beşiktaş ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a olumlu yanıt vermesinin ardından Roma ve menajeriyle görüşmeler başladı.
Son yıla girmesi nedeniyle Roma'nın, Santon'dan para kazanmak istemesi avantaj görülüyor. Başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.
B PLANI LARSEN
Defansın sağını mutlaka güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Santon'un alternatifi olarak ise Udinese'den Jens Stryger Larsen'i listesine aldığı da ifade ediliyor.
Danimarkalı oyuncunun da Udinese'den ayrılmak istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası