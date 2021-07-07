Son dakika transfer haberleri: Davide Santon için kollar sıvandı! Galatasaray teklifini iletti

PARA KAZANMAK İSTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan sağ bek daha önceki yıllarda da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Geçen yıl da Beşiktaş ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a olumlu yanıt vermesinin ardından Roma ve menajeriyle görüşmeler başladı.