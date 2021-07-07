07 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Davide Santon için kollar sıvandı! Galatasaray teklifini iletti

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, dış transferde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar iç transferde de hareketli günler geçirirken 6 futbolcunun sözleşmesini uzattı. Transfer çalışmaları teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre devam ederken, sağ bek bölgesine de takviye yapılmasına karar verildi. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Davide Santon'u gündeme gelirken, İtalyan ekibi de 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor. Galatasaray, Roma ile görüşmelere başladı ve oyuncuya da 3 yıllık teklif yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Davide Santon için kollar sıvandı! Galatasaray teklifini iletti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Teknik heyet, devre arasında Newcastle United'dan transfer edilen DeAndre Yedlin'in performansını da yeterli bulmadığı için alternatif arayışları hızlandı. Terim her iki bekte oynayabilen bir oyuncu isterken uzun arayışların ardından Roma'da forma giyen Davide Santon üzerinde yoğunlaşıldı.

Son dakika transfer haberleri: Davide Santon için kollar sıvandı! Galatasaray teklifini iletti

PARA KAZANMAK İSTİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan sağ bek daha önceki yıllarda da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Geçen yıl da Beşiktaş ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a olumlu yanıt vermesinin ardından Roma ve menajeriyle görüşmeler başladı.

Son dakika transfer haberleri: Davide Santon için kollar sıvandı! Galatasaray teklifini iletti

Son yıla girmesi nedeniyle Roma'nın, Santon'dan para kazanmak istemesi avantaj görülüyor. Başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Davide Santon için kollar sıvandı! Galatasaray teklifini iletti

B PLANI LARSEN
Defansın sağını mutlaka güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Santon'un alternatifi olarak ise Udinese'den Jens Stryger Larsen'i listesine aldığı da ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Davide Santon için kollar sıvandı! Galatasaray teklifini iletti

Danimarkalı oyuncunun da Udinese'den ayrılmak istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

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