Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Turgay Şeren anıldı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, efsane futbolcusu Turgay Şeren'in 5. ölüm yıl dönümünde bir anma mesaj yayımladı. (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan, Turgay Şeren'in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, "Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 7, 2021
Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/su8GXFFXg5
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