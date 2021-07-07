07 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Turgay Şeren anıldı

G.Saray'da Turgay Şeren anıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, efsane futbolcusu Turgay Şeren'in 5. ölüm yıl dönümünde bir anma mesaj yayımladı. (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan, Turgay Şeren'in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, "Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.


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