Son dakika Galatasaray haberleri: 2021/2022 sezonu için hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Yönetimin, Mısır Milli Takımı ile birlikte Olimpiyat Oyunları'na katılması için izin verdiği Mohamed'in milli takıma Radamel Falcao yüzünden katılmadığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)