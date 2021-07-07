07 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan sağlık kontrolünden geçti

Arda Turan sağlık kontrolünden geçti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 1 yıl daha sözleşmesini uzattığı tecrübeli futbolcu Arda Turan, sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray Kulübü ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Turan, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan profesyonel futbolcumuz Arda Turan, sponsor hastanemiz Liv Hospital'ın Vadi İstanbul'daki şubesinde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Spor Kulübü Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu." ifadeleri yer aldı.

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