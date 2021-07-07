Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. Başkan Burak Elmas ve kurmayları Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Listeye son olarak, Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BÜNYAMİN BALCI
Sağ beke yerli bir rotasyon oyuncusu arayan Galatasaray'da gündeme son olarak Bünyamin Balcı geldi. Genç futbolcu için Antalyaspor ile görüşmeler dahi başladı. Öte yandan Fenerbahçe'de Bünyamin ile ilgileniyor.
BERKAN KUTLU
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.
LUDWIG AUGUSTINSSON
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin boşluğunu kapatmak için sol bek arayışlarını sürdürüyor. Gündeme son olarak Ludwig Augustinsson geldi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Cimbom, Alman ekibi Werder Bremen'de oynayan Ludwig Augustinsson'a kanca attı. İsveç Milli Takımı'yla EURO 2020'de de görev yapan 27 yaşındaki sol bek, Werder Bremen'i istemiyor.
GERMAN CANO
Galatasaray, forvet hattına bir alternatif isim daha katmak için girişimlerini sürdürüyor. Aslan'ın, Vasco da Gama'da forma giyen Arjantinli golcü German Cano'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 33 yaşındaki German Cano'nun sözleşmesi yıl sonunda sona erecek.
ALASSANE NDAO
Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, Feghouli'nin yüksek maliyetinden de çıkmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip kanata takviye yapmak istiyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao Galatasaray'ın radarına girdi.
DAVIDE SANTON
Galatasaray, Davide Santon için Roma ve oyuncu ile görüşmelere başladı. 30 yaşındaki yıldıza 3 yıllık sözleşme teklif edildi. Roma ile anlaşılması halinde tecrübeli sağ bek Galatasaray forması giyecek.
GEDSON FERNANDES
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı ve büyük bir katkı aldığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüyor. Joao Mario ile ilgilenen Benfica, yıldız futbolcuyu kadrosuna katması halinde transferin önü açılacak.
ALFA SEMEDO
Reading'te kiralık forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun, performansını incelendi. Scout ekibi; stoper, ön libero ve orta sahanın ortasında oynayabilen Alfa'nın Galatasaray'a faydalı olabileceğini belirtti.
EZGJAN ALIOSKI
Ezgjan Alioski, kulübü Leeds United ile yollarını ayırdı ve resmen serbest kaldı. Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Makedon futbolcu konusunda girişimlere hemen hız verdi.
NICOLAE STANCIU
sport.cz sitesinde yer alan haberde, "Fortuna Ligi başlamadan önce son şampiyona zarar verecek bir transfer spekülasyonu su yüzüne çıktı. Türk kulübü Galatasaray Stanciu ile ilgileniyor. Slavia kilit oyunculardan birini kaybedebilir" denildi.
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