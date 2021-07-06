06 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Arda Turan'la sözleşme imzaladı!

G.Saray yıldız oyuncuyla sözleşme imzaladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 06.07.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, transferi sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldız futbolcu Arda Turan, yaptığı ilk açıklamada, "Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum..." dedi. Cimbom, böylelikle Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra Arda Turan'la da anlaşmış oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, şu ana dek Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. İç transferde ise birçok oyuncusuyla sözleşme yenileyen Aslan, son imzayı Arda Turan'a attırdı.

Resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşan Galatasaray, 'Kaptan Yuvasında' başlığıyla imzayı duyurdu. Arda Turan ise, "Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ilk günkü gibi. Elimizden ne gelirse, her anını en kıymetli şekilde değerlendirip sezonu kupalarla, şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz. Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini, vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene baştan daha sıkı tutup işleri, daha başarılı olacağımıza inanıyorum sonuna kadar."

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