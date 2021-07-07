07 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray çalışmalarını sürdürdü! Omar Elabdellaoui ve Mostafa Mohamed...

G.Saray çalışmalarını sürdürdü! Omar ve Mohamed...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlayan Omar Elabdellaoui, takımın bugünkü çalışmalarında da yer aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Gelecek yıl hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, günü yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı geçen Mostafa Mohamed antrenmanda yer alırken, Omar Elabdellaoui de çalışmalara katıldı.

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