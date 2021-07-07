07 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'dan korktuğu için...

Son dakika Galatasaray haberleri: 2021/2022 sezonu için hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Yönetimin, Mısır Milli Takımı ile birlikte Olimpiyat Oyunları'na katılması için izin verdiği Mohamed'in milli takıma Radamel Falcao yüzünden katılmadığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'dan korktuğu için...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Galatasaray'a geçen sezon transfer olan ve gösterdiği başarılı performansla Falcao'dan formayı kapan Mostafa Mohamed hakkında Mısır'da yaşanan "Milli" tartışma bitmek bilmiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'dan korktuğu için...

Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Shawky Gharib, hem Liverpool oyuncusu Mohamed Salah'ın hem de Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'in kulüplerinden izin alamadıkları için Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır forması giyemeyeceğini açıklamıştı. Ancak Mısır basını işin perde arkasında farklı bir gerekçe olduğunu iddia etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'dan korktuğu için...

POZİSYONUNU KORUMAK İSTİYOR

Akşam'ın derlediği haberde Mısır basını, Gharib'in iddialarının tam tersine Galatasaray'ın Mostafa'ya izin verdiğini ancak oyuncunun Tokyo'ya gitmek istemediğini iddia etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'dan korktuğu için...

Haberde, "Mostafa Mohamed'in, Olimpiyatlar'da Mısır Milli Takımı'nı temsil etme fikrinden vazgeçmesi, yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da kalmayı tercih etmesi nedeniyle oldu. Galatasaray onun Tokyo'ya gitmesine izin verdi ancak oyuncu ikinci sezonuna hazırlandığı Galatasaray'da formasını Radamel Falcao'ya kaptırmamak için kampta kalma kararı aldı. Zira Mostafa Mohamed takımdaki pozisyonunu kaybetmek istemiyor." ifadeleri yer aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'dan korktuğu için...

"KENDİMİ KANITLAMALIYIM"

Haberde, Mısır Futbol Federasyonu yetkililerinin Mostafa Mohamed ile defalarca görüştüğü ve onu milli takıma katılma konusundaki zorunluluk nedeniyle uyardığı da belirtildi. Ancak buna rağmen Mohamed'in Teknik Direktör Shawky Gharib'e, "Yeni takımımla sorun yaşamak istemiyorum. Kendimi hocama kanıtlamak için Galatasaray kampında kalmaya ve çalışmaya devam etmeliyim" dediği de öne sürüldü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'dan korktuğu için...

23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla geçen sezon çıktığı 17 maçta 9 gol (8 lig, 1 kupa) atmayı başarmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'dan korktuğu için...

"BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Mısır Teknik Direktörü Shawky Gharib, Muhammed'in olimpiyat kadrosunda yer almamasının kendisini çok üzdüğünü söyledi. On Time radyosunda bir programa katılan Gharib, golcü oyuncunun tüm maçlarda kendisiyle birlikte olduğunu ancak Japonya'da yer almayacak olmasından büyük üzüntü duyduğunu vurguladı.

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