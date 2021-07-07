Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'dan korktuğu için...

"KENDİMİ KANITLAMALIYIM"

Haberde, Mısır Futbol Federasyonu yetkililerinin Mostafa Mohamed ile defalarca görüştüğü ve onu milli takıma katılma konusundaki zorunluluk nedeniyle uyardığı da belirtildi. Ancak buna rağmen Mohamed'in Teknik Direktör Shawky Gharib'e, "Yeni takımımla sorun yaşamak istemiyorum. Kendimi hocama kanıtlamak için Galatasaray kampında kalmaya ve çalışmaya devam etmeliyim" dediği de öne sürüldü.