02 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajerinden flaş talep

G.Saray'da Marcao krizi! Menajerinden flaş talep...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda, Mustafa Cengiz yönetiminin sözleşmesini uzattığı Marcao'nun menajerinden maaş artışı talebi geldi. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Mustafa Cengiz yönetimi, süresi dolmadan Marcao'nun sözleşmesini uzattı. Fotomaç'ın haberine göre Brezilyalı oyuncunun maaşı gelecek sezondan başlamak üzere artırıldı. KAP'a gönderilen resmi sözleşmeye göre Marcao 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24'te ise 1.4 milyon euro sabit transfer ücret alacak. Ancak Marcao'nun menajeri yönetime bir kez daha başvurdu. 2021-22 sezonunda 900 bin euro alacak oyuncusunun maaşında iyileştirme yapılmasını talep etti. Bunu çok da beklemeyen Galatasaray yönetimi, "Anlaşma yapılmış. Sözleşmesindeki rakamı alacak" yanıtı verdi.
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