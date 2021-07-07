PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Maçın yayın saati henüz bilinmiyor. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
PSV'NİN İKİ YILDIZI AYRILIYOR
PSV'nin iki yıldızı sergiledikleri başarılı performansla dev kulüplerin dikkatini çekiyor. Denzel Dumfries ve Donyell Malen de birçok kulübü etkiledi. İki futbolcunun da transfer olması ve Galatasaray olmaması bekleniyor.
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