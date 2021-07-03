03 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Marco Rui transferinde sona geldi

G.Saray'dan sol bek hamlesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sol bek arayışları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızlılar son olarak Napoli'de forma giyen Mario Rui transferinde sona geldi. (GS spor haberleri)

Transfer çalışmalarında ilk sıraya sol bek mevkisini yazan Galatasaray, Mario Rui konusunda sona yaklaştı. İtalyan basınının iddiası Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki sol bek için 5 milyon euro teklif etti ve Napoli kabul etti. Kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunan Portekizli futbolcunun 3 milyon euro istediği, pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise, bu miktarların yüksek olduğunu düşünüyor ve Rui'ye temkinli yaklaşıyor.
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