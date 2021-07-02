02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba ile anlaşma tamam!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmzılılarda iç transferde Emre Akbaba ile anlaşmaya varıldı. (GS spor haberleri)
Yabancı kuralını dikkate alarak Linnes ve Donk'a veda eden sarı-kırmızılı kulüpte Emre Akbaba kıymete bindi. Fotomaç'ın haberine göre Süper Lig'in dışında futbol altyapısını aldığı Fransa'dan da teklifler alan Emre'yi yeni sözleşme konusunda yeni yönetimin ikna ettiği ortaya çıktı. 9.2 milyon TL kazanan Emre Akbaba'nın ücretinde 1 milyon TL üzeri indirim yaptığı ve 8.2 milyon TL'ye imza attığı öğrenildi. Fatih Terim'in 'Kalsın' raporunu verdiği 28 yaşındaki oyuncu, KAP bildirimi yapılır yapılmaz Florya'da takımla çalışmalara başlayacak.
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