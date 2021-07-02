02 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba ile anlaşma tamam!

Cimbom'da Emre tamam!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmzılılarda iç transferde Emre Akbaba ile anlaşmaya varıldı. (GS spor haberleri)

Yabancı kuralını dikkate alarak Linnes ve Donk'a veda eden sarı-kırmızılı kulüpte Emre Akbaba kıymete bindi. Fotomaç'ın haberine göre Süper Lig'in dışında futbol altyapısını aldığı Fransa'dan da teklifler alan Emre'yi yeni sözleşme konusunda yeni yönetimin ikna ettiği ortaya çıktı. 9.2 milyon TL kazanan Emre Akbaba'nın ücretinde 1 milyon TL üzeri indirim yaptığı ve 8.2 milyon TL'ye imza attığı öğrenildi. Fatih Terim'in 'Kalsın' raporunu verdiği 28 yaşındaki oyuncu, KAP bildirimi yapılır yapılmaz Florya'da takımla çalışmalara başlayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'dan '10 numara' transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu Cimbom'dan '10 numara' transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu
G.Saray'da Marcao krizi! Menajerinden flaş talep... G.Saray'da Marcao krizi! Menajerinden flaş talep...
Ünlü gazeteci açıkladı! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a geliyor Ünlü gazeteci açıkladı! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a geliyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör