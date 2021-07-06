Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Nicolae Stanciu hamlesi! Leeds United da devrede

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve transfer çalışmalarını da yürüten Galatasaray; Muslera, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın sözleşmesini yeniledi. Bonservisleri elinde olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı da renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takımda gözler 10 numara transferine çevrildi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine Slavia Prag'da forma giyen Rumen oyuncu Nicolae Stanciu girdi. Bu transferde ise İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United rakip oldu. İşte transfer harekatının detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Tam da Hagi ve Popescu'nun Türkiye'ye geldiği bir dönemde Galatasaray'la ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme düştü. İddia Çekya'dan geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, Nicolae Stanciua için Slavia Prag'la temas halinde olduğu ifade edildi.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, "Fortuna Ligi başlamadan önce son şampiyona zarar verecek bir transfer spekülasyonu su yüzüne çıktı. Türk kulübü Galatasaray Stanciua ile ilgileniyor. Slavia kilit oyunculardan birini kaybedebilir" denildi.

PAHALI BULUNDU

Ayrıca, Rumen orta saha için iki kulübün müzakere halinde olduğu dile getirilirken "Slavia Prag, Çek liginin en iyi yabancıları arasında yer alan Stanciua için 8 milyon Euro talep etti.

Ancak bu rakam fazla bulundu ve pazarlıklar devam ediyor" ifadesi kullanıldı. 22 lig şampiyonluğuna sahip olan Galatasaray'ın, geçmişte de Rumen orta saha oyuncusuyla ilgilendiği de not düşüldü. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcu için Leeds United'ın da devreye girebileceği aktarıldı.

AHLİ MACERASI KISA SÜRDÜ!

Romanya'da Alba Iulia, Vaslui ve Steaua Bükreş formaları giyen Nicolae Stanciu ardından Anderlecht, Sparta Prag ve Ahli'nin yolunu tuttu. Yarım sezon sonra Suudi Arabistan'dan da 4 milyon Euro'ya yeniden Prag'a döndü.

TERiM UZUN ZAMANDIR İZLİYORDU

Nicolae Stanciu için nabız yoklayan Galatasaray'ın gündemindeki diğer orta saha Yacine Adli... Bordeaux'un küme düşürülmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 20 yaşındaki yıldız adayının da peşine düşerken bu durum Fransa ve Cezayir'de ilgi gördü.