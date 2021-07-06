06 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjdeli haber! Benfica...

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlayan isimler arasında yer almıştı. Portekizli yıldızla devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Benfica ile görüşmelerine devam ediyordu. Cimbom, Portekiz temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe kaydetti. Buna göre 22 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonlu kiralanacak ve PSV maçında da sahada olacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjdeli haber! Benfica...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Orta sahasını Aytaç Kara ile güçlendiren Galatasaray, bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferinde Beşiktaş'ın da devreye girdiği Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaştı. Sabah'ın haberine göre; Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma Benfica'dan kiralık olarak gelen ve son maçlarda performansıyla alkış alan 22 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı. Benfica ile de görüşmelerde çok önemli mesafe kat edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjdeli haber! Benfica...

SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO

Geçen sezon 500 bin Euro kiralama bedeli ödenen Benfica'ya bu kez 1 milyon Euro verileceği bildirildi. Ayrıca sözleşmesi 2023'te bitecek oyuncunun satın alma opsiyonu da 10 milyon Euro civarında olacak. Gedson'un, sarı-kırmızılıların 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında sahada olacağı kaydedildi.

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