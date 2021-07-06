Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjdeli haber! Benfica...

Orta sahasını Aytaç Kara ile güçlendiren Galatasaray, bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferinde Beşiktaş'ın da devreye girdiği Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaştı. Sabah'ın haberine göre; Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma Benfica'dan kiralık olarak gelen ve son maçlarda performansıyla alkış alan 22 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı. Benfica ile de görüşmelerde çok önemli mesafe kat edildi.