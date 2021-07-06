Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajeri ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın eski başkan Mustafa Cengiz döneminde sözleşmesini yenilediği Marcao'da kriz çıktı. Mevcut sözleşmesinin üstüne 2 yıllık imza atan ve sarı-kırmızılılarla 2024'e kadar mukavele yenileyen 25 yaşındaki stoperin menajeri, önümüzdeki senenin maaşının da artırılmasını ya da Rusya'dan gelen tekliflerin kabul edilmesini istedi. Galatasaray yönetimi de bu teklife olumsuz yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2 yıl uzattığında herkes derin bir nefes aldı ancak konunun tam anlamıyla kapanmadığı ortaya çıktı. Menajeri, ücreti gelecek yıl için 1.3 milyon Euro'ya çıkarılan Brezilyalı oyuncunun bu sezon 900 bin Euro almasına itiraz etti.
Fotomaç'ın haberine göre; Zam talebi kabul edilmemesi üzerine de Marcao için Zenit'in yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmesini istedi. Ancak bu kez de Galatasaray yönetimi itiraz etti.
ZENIT TEKLİFİNİ ARTIRMALI
Yöneticiler, geçen yıl Roma'nın 13 milyon Euro'luk teklifinin geri çevrildiğini belirterek, "Zenit, oyuncumuzu kadrosuna katmak istiyorsa teklifini artırmalı" yanıtı verdi.
İki taraf arasında gergin bir süreç başladı. Şimdi Rusların yeni teklifi beklenirken Marcao'nun menajerinin de boş durmadığı ve 25 yaşındaki oyuncusunun ücretinin artırılması için yönetim nezdinde görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Bu sezon Galatasaray'dan 900 bin Euro alacak olan Marcao, yapılan yeni anlaşmayla birlikte gelecek yıl 1.3, ardından da 1.4 milyon Euro ücret alacak. Menajeri bu sezonki ücretine zam koparmak için de bastırıyor. Tabii Zenit'in teklifi de elini güçlendiriyor.
YERİNE TOMAS RIBEIRO
Marcao'nun Zenit'e gitme ihtimali üzerine Galatasaray'ın Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen Tomas Ribeiro'ya teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların teklifinin, Guiamaraes'e imza atmaya hazırlanan 22 yaşındaki genç sol stoperin aklını karıştırdığı yorumu yapıldı.
Yurt dışında oynama fırsatı yakalayan Ribeiro'nun Belenses ile hemen hemen aynı seviyede olan Guimaraes'e gitmek yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını değerlendirme konusunda daha istekli olduğundan bahsedildi.
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