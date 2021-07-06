06 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın Karim Hafez transferinde Mohamed devreye girdi!

Transferde Mohamed devreye girdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'dan Karim Hafez'i istediği ve bu transferde yakın arkadaşı olan Mostafa Mohamed'i devreye soktuğu iddia edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Karim Hafez'in Türkiye Ligi başta olmak üzere birçok kulüpten teklif aldığı ve bu kulüplerin arasında Galatasaray'ın da yer aldığı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcunun, Mostafa Mohammed'in yakın arkadaşı olduğu ve onun aracılığıyla Galatasaray ile görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

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