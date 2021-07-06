Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yıldızı parlamıştı! Galatasaray Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao'yu alıyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, iç transferde de önemli hamleler yapmıştı. UEFA Şampiyonlar Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Cimbom, bu maça kadar bir transfer daha yapmanın peşinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın getirilmesi ve sonrasında teknik direktör Fatih Terim'le yola devam edilmesinin ardından Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Cimbom'da Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli gibi yıldızların geleceği belirsizliğini korurken, bu isimlerin ayrılma ihtimaline karşı kadroya bir kanat takviyesi yapılacak.