Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yıldızı parlamıştı! Galatasaray Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao'yu alıyor
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, iç transferde de önemli hamleler yapmıştı. UEFA Şampiyonlar Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Cimbom, bu maça kadar bir transfer daha yapmanın peşinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın getirilmesi ve sonrasında teknik direktör Fatih Terim'le yola devam edilmesinin ardından Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok isimle daha masaya oturdu.
Cimbom'da Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli gibi yıldızların geleceği belirsizliğini korurken, bu isimlerin ayrılma ihtimaline karşı kadroya bir kanat takviyesi yapılacak.
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda ilk olarak Alassane Ndao'yu gündemine aldığı öğrenildi. Sabah Gazetesi'nen Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün Senegalli kanat oyuncusu için girişimlere başladı.
TEK TEKLİF OLYMPIAKOS'TAN!
Karagümrük, oyuncunun satışından yüksek bonservis geliri beklerken, şu ana kadar tek resmi teklifin Yunan devi Olympiakos'tan geldiği kaydedildi. Yunan ekibi, Karagümrük'e 1 milyon Euro teklif etti.
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