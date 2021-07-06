Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim ve scout ekibi transferde ince eleyip sık dokuyor. Son olarak listeye Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli gibi isimler dahil oldu. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BERKAN KUTLU
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.
MERT ÇETİN
Galatasaray, Roma'da forma giyen Mert Çetin ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekip, Jose Mourinho'nun Mert hakkında vereceği kararı bekliyor.
KARIM HAFEZ
Mısır basınından "Mercatoday"in haberine göre Galatasaray, Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez ile temasa geçti. Hafez, Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor.
ALIOU DIENG
Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi. Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi.
TOMAS RIBEIRO
Galatasaray savunmaya takviye yapmak için yeni bir ismi gündeme aldı. Record'da yer alan haberde; Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek olan Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Belenenses'te forma giyen Tomas Ribeiro'yu gündemine aldığı belirtildi.
DAVIDE SANTON
Tuttomercato'nun haberine göre transferde İtalya'ya yönelen Galatasaray, Davide Santon'u gündemine aldı. Galatasaray'ın birçok ismi gündemine aldığı belirtilen haberde bu isimlerden birinin de Santon olduğu ifade edildi.
YACINE ADLI
Bordeaux'un küme düşürülmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 20 yaşındaki yıldız adayının da peşine düşerken bu durum Fransa ve Cezayir'de ilgi gördü. Le Buteur gazetesi, "Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Adli'yle yakından ilgileniyor" diye yazdı.
NICOLAE STANCIU
sport.cz sitesinde yer alan haberde, "Fortuna Ligi başlamadan önce son şampiyona zarar verecek bir transfer spekülasyonu su yüzüne çıktı. Türk kulübü Galatasaray Stanciu ile ilgileniyor. Slavia kilit oyunculardan birini kaybedebilir" denildi.
RACHID GHEZZAL
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal, Beşiktaş ile görüşmeleri sürdürürken, Galatasaray da devreye girdi. Sarı kırmızılı ekip menajer ve kulübüyle temas halinde.
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