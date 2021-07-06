06 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim ve scout ekibi transferde ince eleyip sık dokuyor. Son olarak listeye Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli gibi isimler dahil oldu. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.07.2021

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

BERKAN KUTLU

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

MERT ÇETİN

Galatasaray, Roma'da forma giyen Mert Çetin ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekip, Jose Mourinho'nun Mert hakkında vereceği kararı bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

KARIM HAFEZ

Mısır basınından "Mercatoday"in haberine göre Galatasaray, Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez ile temasa geçti. Hafez, Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

ALIOU DIENG

Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi. Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

TOMAS RIBEIRO

Galatasaray savunmaya takviye yapmak için yeni bir ismi gündeme aldı. Record'da yer alan haberde; Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek olan Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Belenenses'te forma giyen Tomas Ribeiro'yu gündemine aldığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

DAVIDE SANTON

Tuttomercato'nun haberine göre transferde İtalya'ya yönelen Galatasaray, Davide Santon'u gündemine aldı. Galatasaray'ın birçok ismi gündemine aldığı belirtilen haberde bu isimlerden birinin de Santon olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

YACINE ADLI

Bordeaux'un küme düşürülmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 20 yaşındaki yıldız adayının da peşine düşerken bu durum Fransa ve Cezayir'de ilgi gördü. Le Buteur gazetesi, "Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Adli'yle yakından ilgileniyor" diye yazdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

NICOLAE STANCIU

sport.cz sitesinde yer alan haberde, "Fortuna Ligi başlamadan önce son şampiyona zarar verecek bir transfer spekülasyonu su yüzüne çıktı. Türk kulübü Galatasaray Stanciu ile ilgileniyor. Slavia kilit oyunculardan birini kaybedebilir" denildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

RACHID GHEZZAL

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal, Beşiktaş ile görüşmeleri sürdürürken, Galatasaray da devreye girdi. Sarı kırmızılı ekip menajer ve kulübüyle temas halinde.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Canlı yayında çarpıcı sözler! Bu kadro PSV'ye yeter mi? Canlı yayında çarpıcı sözler! Bu kadro PSV'ye yeter mi?
Cimbom'da Marcao krizi! Menajeri ortalığı karıştırdı Cimbom'da Marcao krizi! Menajeri ortalığı karıştırdı
Aslan'dan 10 numara hamlesi! Premier Lig ekibi de devrede Aslan'dan 10 numara hamlesi! Premier Lig ekibi de devrede
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör