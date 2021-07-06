BAŞKENT EKİBİNE 1.5 MİLYON EURO



Sarı-Kırmızılılar bu transfer için başkent kulübüne 1.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in belirleyeceği iki genç futbolcunun da kiralık olarak Keçiörengücü'ne gönderilmesi bekleniyor.



