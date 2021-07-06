06 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan gözler transfere de çevrildi. Yeni sezon öncesinde yapılacak olan transferlerde yabancı sınırını da hesaba katan yönetim, uzun süredir gündeminde olan Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Barış Alper Yılmaz...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Galatasaray, Burak Elmas dönemindeki ilk resmi transferini yapıyor. Sarı kırmızılılar yaklaşık 1 hafta önce prensip anlaşmasına vardığı Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Barış Alper Yılmaz...

TÜM PÜRÜZLER KALDIRILDI

Galatasaray, Keçiörengücü ile el sıkışmasına rağmen, genç yıldızın eski kulübü Ankara Demirspor'un yüzde 25'lik payı transferin önünde engel oluşturmuştu. Ancak son yapılan görüşmelerin ardından tüm pürüzler kaldırıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Barış Alper Yılmaz...

5 YILLIK İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Keçiörengücü forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'a 5 yıllık imza atması bekleniyor. Akşam saatlerinde de Barış Alper'in transferi kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Barış Alper Yılmaz...

BAŞKENT EKİBİNE 1.5 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar bu transfer için başkent kulübüne 1.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in belirleyeceği iki genç futbolcunun da kiralık olarak Keçiörengücü'ne gönderilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Barış Alper Yılmaz...

Radyospor'a konuşan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri: ''Galatasaray ile anlaşmaya varıldı. Prodesürler hallediliyor. Hayırlı olsun diyebiliriz.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Barış Alper Yılmaz...

34 MAÇTA 8 GOL 5 ASİST

Rize Özel İdare Spor altyapısında adını duyuran Barış Alper Yılmaz, ardından Ankara Demirspor ve Keçiörengücü formalarını giydi. Geçen sezon 34 maçta 8 gol atıp 5 asist yapan genç yıldız hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor.

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