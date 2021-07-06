06 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni golcüsünü buldu! German Cano transferini Kolombiya basını da yazdı

Cimbom yeni golcüsünü buldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar yeni sezonda bir forvet kadrosuna katmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da forma giyen Arjantinli golcü German Cano'yu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da forma giyen Arjantinli golcü German Cano'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 33 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Takvim'de yer alan habere göre; iddiayı ortaya atan Kolombiya Fox Sports muhabiri Jorge Baravelle.

15 MAÇTA 6 GOL VE 1 ASİST YAPTI

Baravelle kendisine ait Twitter hesabından, Galatasaray'ın Arjantinli golcü Cano ile ilgilendiğini iddia etti. 33 yaşındaki Arjantinli santrfor, yeni sezonda çıktığı 15 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken 1 de asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Cano, Lanus, Nacional, Medellin, Pachuca Leon gibi takımlarda da forma giydi. Tangocu German Cano, hırslı futbolu ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

353 MAÇTA 164 GOLE İMZA ATTI

German Cano kariyerinde 353 maça çıktı. 33 yaşındaki golcü, 353 maçta 164 gole imza atarken 23 de asist yaptı. Arjantinli futbolcunun gerçek mevkisi santrfor olsa da kanatlarda da görev yapabiliyor. Cano, Vasco da Gama takımında forma giyiyor. Brezilya kulübüyme sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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