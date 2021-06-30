30 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim görüştü! Transferde öncelik Paulinho...

Son dakika spor haberleri: Geçen sezon orta sahaya Etebo ve Gedson Fernandes'i kiralayan Galatasaray, önümüzdeki yıl da buraya takviyeler yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarını hızlandırırken, yönetimle teknik direktör Fatih Terim arasındaki görüşmelerden sonuç çıktı. Cimbom, önceliği orta saha transferine verdi. Hedefteki isim Paulinho... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim görüştü! Transferde öncelik Paulinho...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Corinthians, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Paulinho'nun transferinden çekildi. Corinthians'ın Guangzhou ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki yıldız oyuncunun talep ettiği maaş nedeniyle geri adım attığı belirtildi. Corinthians'ın ödeyemeyeceği bir rakamı Brezilya'dan herhangi bir takımın karşılamasının söz konusu olmadığı ifade edildi. Paulinho'nun Brezilya ekibinden yılda 25 milyon real (4 milyon euro) talep ettiği öğrenildi. Sambacı'nın şu an için bu rakamın altına düşmeyi düşünmediği ve bu yüzden Avrupa'dan arayışlarına devam ettiği iddia edildi.

Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim görüştü! Transferde öncelik Paulinho...

BONUSLA ÖNE ÇIKACAK

Fotomaç'ın haberine göre gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takım, orta sahayı Paulinho ile güçlendirmek isterken oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın da 3 milyon euro'dan yukarıya çıkmak istemediği ancak farkı bonuslarla kapatabileceği ifade edildi.

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