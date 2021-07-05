Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yıldız yağmuru! Paulinho ve Ghezzal...
Galatasaray'da, tranasfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Rachid Ghezzal ve eski Barcelonalı Paulinho ile masaya oturdu. Cimbom, iki yıldıza çifte imza attırarak taraftarını coşturmak istiyor. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)
Galatasaray'da herkesin beklediği yıldız transferleri için gaza basıldı. Geçtiğimiz günlerde transfer tahtasını açan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcularla görüşmeye başladı. İlk bomba son günlerde ismi sıkça anılan Paulinho oldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Çin ekibi Guangzhou FC'den ayrılarak boşa çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı süper yıldız ile ilk görüşme gerçekleşti. Tecrübeli orta sahanın Cimbom'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Paulinho'nun Fatih Terim'in sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmesinin ardından taraftarları da heyecan bastı. Yıllık maaşta anlaşılması durumunda imzaların atılacağı kaydedildi.
EZELİ RAKİBİNE ÇALIM ATACAK
Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal için devreye giren sarı-kırmızılılar, Leicester City ile görüşme gerçekleştirdi. İngiliz kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerildiği iddia edildi.
29 yaşındaki Cezayirli yıldıza da yıllık 3 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Ghezzal'in önceliği Beşiktaş'a verdiği belirtilse de sarı-kırmızılıların görüşmelerine devam ettiği bildirildi. Ghezzal geçen sezon ligde 34 maçta 8 gol, 17 asist yapmıştı. Cezayirli yıldız, asist kralı olarak takımını mutlu sona ulaştıran baş aktörlerden biri olmuştu.
Leicester ile 2022'ye kadar kontratı olan Ghezzal'in transfermarktta piyasa değeri 12 milyon euro gözüküyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası