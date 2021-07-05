05 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yıldız yağmuru! Paulinho ve Ghezzal...

Galatasaray'da, tranasfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Rachid Ghezzal ve eski Barcelonalı Paulinho ile masaya oturdu. Cimbom, iki yıldıza çifte imza attırarak taraftarını coşturmak istiyor. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yıldız yağmuru! Paulinho ve Ghezzal...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Galatasaray'da herkesin beklediği yıldız transferleri için gaza basıldı. Geçtiğimiz günlerde transfer tahtasını açan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcularla görüşmeye başladı. İlk bomba son günlerde ismi sıkça anılan Paulinho oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yıldız yağmuru! Paulinho ve Ghezzal...

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Çin ekibi Guangzhou FC'den ayrılarak boşa çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı süper yıldız ile ilk görüşme gerçekleşti. Tecrübeli orta sahanın Cimbom'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Paulinho'nun Fatih Terim'in sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmesinin ardından taraftarları da heyecan bastı. Yıllık maaşta anlaşılması durumunda imzaların atılacağı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yıldız yağmuru! Paulinho ve Ghezzal...

EZELİ RAKİBİNE ÇALIM ATACAK

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal için devreye giren sarı-kırmızılılar, Leicester City ile görüşme gerçekleştirdi. İngiliz kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerildiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yıldız yağmuru! Paulinho ve Ghezzal...

29 yaşındaki Cezayirli yıldıza da yıllık 3 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Ghezzal'in önceliği Beşiktaş'a verdiği belirtilse de sarı-kırmızılıların görüşmelerine devam ettiği bildirildi. Ghezzal geçen sezon ligde 34 maçta 8 gol, 17 asist yapmıştı. Cezayirli yıldız, asist kralı olarak takımını mutlu sona ulaştıran baş aktörlerden biri olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yıldız yağmuru! Paulinho ve Ghezzal...

Leicester ile 2022'ye kadar kontratı olan Ghezzal'in transfermarktta piyasa değeri 12 milyon euro gözüküyor.

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