29 yaşındaki Cezayirli yıldıza da yıllık 3 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Ghezzal'in önceliği Beşiktaş'a verdiği belirtilse de sarı-kırmızılıların görüşmelerine devam ettiği bildirildi. Ghezzal geçen sezon ligde 34 maçta 8 gol, 17 asist yapmıştı. Cezayirli yıldız, asist kralı olarak takımını mutlu sona ulaştıran baş aktörlerden biri olmuştu.