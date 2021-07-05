05 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Henry Onyekuru yerine Marko Pjaca sürprizi!

Cimbom'dan sürpriz transfer! Onyekuru'nun yerine...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun takımdan ayrılması sonrasında kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray'da, yol haritası belli oldu. Buna göre Cimbom'da, transfer gündemine Marjo Pjaca geldi. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in, Marko Pjaca için menajer Alessandro Lucci ile görüştüğü öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi9

Henry Onyekuru'dan vazgeçen Galatasaray'ın bu bölgeye İtalya'dan futbolcu bulduğu öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre; Juventus'un geçen sezon Genoa kiraladığı ve elden çıkarmak istediği Marko Pjaca sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Fatih Terim'in İtalya'dan tanıdığı menajer Alessandro Lucci ile konu hakkında görüştüğü ve bilgi aldığı gelen bilgiler arasında.


Juventus, 2016'da D. Zagreb'ten 23 milyon euro'ya Pjaca'yı aldı. Hırvat futbolcuyu Schalke, Fiorentina, Anderlecht ve Genoa'ya kiralayan Juve, istediği patlamayı göremedi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Aslan'ın Onyekuru ve Gedson gibi isimleri örnek göstererek "Pjaca'yı parlatırız" diyeceği öğrenildi.

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