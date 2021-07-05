Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, PSV maçı öncesi Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Uruguaylı file bekçisinin, 20 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişmesi zor görünüyor. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Brezilya'da düzenlenen Copa America'da Kolombiya'ya yenilerek elendi.

Başarılı kalecinin erken dönecek olması sarıkırmızılı taraftarları memnun etse de bu kez de Muslera'nın önüne İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelge çıktı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, tecrübeli eldiven Brezilya'da bulunduğu için valiliğin belirleyeceği bir yerde 14 gün karantinaya girecek. Kısa bir tatil yapması beklenilen oyuncunun, 20 Temmuz'da oynanacak ilk PSV maçına yetişmesi oldukça zor görünüyor.

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