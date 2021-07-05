05 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlyan ve gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim maddi konuların halledilmesiyle birlikte arka arkaya birçok transferi açıklayacak. Fatih Terim'in listesine göre hareket ediliyor. Listeye Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho gibi isimler de dahil oldu. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri

BERKAN KUTLU

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri

MERT ÇETİN

Galatasaray, Roma'da forma giyen Mert Çetin ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekip, Jose Mourinho'nun Mert hakkında vereceği kararı bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri

KIM-MIN JAE

Luyindama ve Marcao ikilisine alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Kim-Min Jae ile yakından ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekip Luyindama'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. O bölgede sıkıntı yaşamak istemeyen ve geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray resmi adımları yakında atacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri

KARIM HAFEZ

Mısır basınından "Mercatoday"in haberine göre Galatasaray, Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez ile temasa geçti. Hafez, Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Galatasaray, Feghouli'nin sözleşmesinden çıkabilirse, yıldız futbolcu Yarmolenko'yu kadrosuna katacak. Fenerbahçe'de yıldız isim için devrede. EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen ve goller de kaydeden yıldız kanat oyuncusunun, gelecek sezon kariyerine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri

MARKO PJACA

Henry Onyekuru'dan vazgeçen Galatasaray'ın bu bölgeye İtalya'dan futbolcu bulduğu öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre; Juventus'un geçen sezon Genoa'ya kiraladığı ve elden çıkarmak istediği Marko Pjaca sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri

STRYGER LARSEN

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Larsen ile ilgili çarpıcı detayı İtalyan gazeteci Nico Schira, "Galatasaray EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka Çekya maçında Stryger Larsen'i izliyor. Danimarkalı bek, takımı Udinese'den ayrılmak istiyor. Oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor" şeklinde duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri

RACHID GHEZZAL

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal, Beşiktaş ile görüşmeleri sürdürürken, Galatasaray da devreye girdi. Sarı kırmızılı ekip menajer ve kulübüyle temas halinde.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho... | GS haberleri

PAULINHO

Galatasaray'ın bir süredir gündemine yer alan Brezilyalı orta saha Paulinho için görüşmeler devam ediyor. Paulinho'nun Fatih Terim'in fotoğraflarını beğenmesi de transferde taraftarı heyecanlandırdı.

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