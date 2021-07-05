KIM-MIN JAE

Luyindama ve Marcao ikilisine alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Kim-Min Jae ile yakından ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekip Luyindama'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. O bölgede sıkıntı yaşamak istemeyen ve geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray resmi adımları yakında atacak.