04 Temmuz 2021, Pazar

FUTBOL

U19 Gelişim Ligi Çeyrek Final | Galatasaray - Beşiktaş CANLI

Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 CANLI
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olurken, finallerin ikinci maçı başladı. Puan tablosunun lideri Galatasaray, 8'inci olarak finallere katılan Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakayı aspor.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olurken, ilk maç oynandı. Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe ile karşılaştı ve sarı lacivertliler sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi. Günü ikinci maçında puan tablosunun lideri Galatasaray, 8'inci olarak finallere katılan Beşiktaş ile karşılaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Müsabakaların normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. VAR sisteminin uygulanacağı maçlar pandemi şartları nedeniyle seyircisiz oynatılacak.

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

YARIN

19.00: Alanyaspor-Kasımpaşa (A SPOR)
22.00: Trabzonspor-Göztepe (A SPOR)

GOL | Galatasaray U19 1-0 Beşiktaş U19
GOL | Galatasaray U19 2-0 Beşiktaş U19

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