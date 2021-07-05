05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven'ın kamp kadrosunda Denzel Dumfries ve Donyell Malen yer almadı!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz'da karşılaşacağı PSV Eindhoven'ın kamp kadrosunda 2 eksik var. Yıldız oyuncular Denzel Dumfries ve Donyell Malen 29 kişilik kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz'da karşılaşacağı PSV Eindhoven, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da yapacağı kampın kadrosunu açıkladı.
Hollanda Milli Takım formasıyla EURO 2020'de mücadele eden takımın yıldız isimleri Denzel Dumfries ve Donyell Malen, resmi siteden açıklanan 29 kişilik kadroda yer almadı.
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