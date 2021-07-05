05 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Hagi ve Popescu'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a ziyaret!

Efsanelerden başkan Burak Elmas'a ziyaret!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'a ziyarette bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile yönetim kurulu üyesi Özgür Işıtan Gün'ün de hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın efsane Rumen futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

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