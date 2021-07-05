Son dakika spor haberleri: Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?
Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 maçında attığı 3 gol ile gündeme gelen Eren Aydın'ın kariyeri ve özellikleri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? (GS haberleri)
A Spor ekranlarında yayınlanan Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 maçında 3 gol atan ve maçın yıldızı olan Eren Aydın'ın yaşı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?
EREN AYDIN KİMDİR?
Eren Aydın 12 Şubat 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Darıca Gençlerbirliği altyapısında başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Eren Aydın, 2016 yılında birçok önemli yıldızın yolunun geçtiği Kartalspor'a transfer oldu. Burada 3 yıl geçiren Eren Aydın, 2019'da Galatasaray'ın dikkatini çekti. 2020/21 normal sezonda U19'da attığı 20 golle gol kralı oldu. Eren Aydın, Mayıs 2021'de Galatasaray'da profesyonel oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası