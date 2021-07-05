05 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 maçında attığı 3 gol ile gündeme gelen Eren Aydın'ın kariyeri ve özellikleri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? (GS haberleri)

A Spor ekranlarında yayınlanan Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 maçında 3 gol atan ve maçın yıldızı olan Eren Aydın'ın yaşı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

EREN AYDIN KİMDİR?

Eren Aydın 12 Şubat 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Darıca Gençlerbirliği altyapısında başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Eren Aydın, 2016 yılında birçok önemli yıldızın yolunun geçtiği Kartalspor'a transfer oldu. Burada 3 yıl geçiren Eren Aydın, 2019'da Galatasaray'ın dikkatini çekti. 2020/21 normal sezonda U19'da attığı 20 golle gol kralı oldu. Eren Aydın, Mayıs 2021'de Galatasaray'da profesyonel oldu.

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