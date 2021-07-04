04 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da defansın sağına Aurelio Buta! Ön görüşme yapıldı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, sağ bek arayışı başladı. Şener ve Linnes ile yollarını ayıran, De Andre Yedlin'in de performansını yeterli bulmayan sarı kırmızılılar, Portekizli sağ bek Aurelio Buta'yı gündeme aldı. Cimbom, Buta için ön görüşme yaparken, Belçika kulübünün onayının beklendiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şener ve Linnes ile yollarını ayıran Galatasaray'da De Andre Yedlin'in performansını da yetersiz bulundu. Bu nedenle sağ bek transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip Aurelio Buta'yı gündeme aldı.
Fotomaç'ın haberine göre, Royal Antwerp kulübünde forma giyen 24 yaşındaki Portekizli için resmi teklif yapmaya hazırlanan yönetimin, menajerler aracılığıyla bir ön görüşme yaptığı öğrenildi.
Buta'nın Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu, Belçika kulübünün onayının beklendiği kaydedildi.
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