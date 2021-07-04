Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Marcao'nun yanına Kim Min-Jae! Slaven Bilic Fatih Terim'e önerdi
Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, savunmaya takviye için harekete geçti. Marcao'nun yanına kaliteli bir stoper transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar, gündemine Güney Koreli Kim Min-Jae'yi aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Kim Min-Jae için devreye girip eski dostu Slaven Bilic'le iletişime geçti. Hırvat hoca, Çin Liginin en iyi defans oyuncuları arasında yer aldığını belirterek, "Kim Min-Jae, Galatasaray için çok iyi bir seçim olur. Kendisini takımda tutmak istedik ama kabul etmedi" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Marcao'nun yanına potansiyeli uzun bir stoper arayan Galatasaray'da gözler Kim Min-Jae'de… Fotomaç'ın haberine göre, Avrupa'ya gelmek için Çin'in BJ Guoan takımının sözleşme uzatma teklifini geri çeviren 1.90'lık Güney Koreli stoper için Fatih Terim devreye girdi. Terim, Jae için eski dostu Slaven Bilic'le temas kurdu.
Bilic, Koreli oyuncunun Çin Liginin en iyi defans oyuncuları arasında yer aldığını belirterek, "Kim Min-Jae, G.Saray açısından çok iyi bir seçim olur. Kendisini takımda tutmak istedik ama kabul etmedi" dedi. Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için kolaylık sağlama sözü de verdi
JUVE OLMAZ
Kim Min-Jae, Juventus'la anılmasıyla ilgili hemen hemen hiç bir futbolcunun yapmayacağı bir açıklama yaptı. Koreli futbolcu, "Bence her oyuncu büyük bir sahnede yarışmak ister. Kararım konusunda sağduyulu olmalıyım. Ancak Juventus için henüz yeteri kadar iyi değilim" itirafında bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası