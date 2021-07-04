Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Marcao'nun yanına Kim Min-Jae! Slaven Bilic Fatih Terim'e önerdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, savunmaya takviye için harekete geçti. Marcao'nun yanına kaliteli bir stoper transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar, gündemine Güney Koreli Kim Min-Jae'yi aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Kim Min-Jae için devreye girip eski dostu Slaven Bilic'le iletişime geçti. Hırvat hoca, Çin Liginin en iyi defans oyuncuları arasında yer aldığını belirterek, "Kim Min-Jae, Galatasaray için çok iyi bir seçim olur. Kendisini takımda tutmak istedik ama kabul etmedi" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Marcao'nun yanına potansiyeli uzun bir stoper arayan Galatasaray'da gözler Kim Min-Jae'de… Fotomaç'ın haberine göre, Avrupa'ya gelmek için Çin'in BJ Guoan takımının sözleşme uzatma teklifini geri çeviren 1.90'lık Güney Koreli stoper için Fatih Terim devreye girdi. Terim, Jae için eski dostu Slaven Bilic'le temas kurdu.