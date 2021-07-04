04 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Marcao'nun yanına Kim Min-Jae! Slaven Bilic Fatih Terim'e önerdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, savunmaya takviye için harekete geçti. Marcao'nun yanına kaliteli bir stoper transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar, gündemine Güney Koreli Kim Min-Jae'yi aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Kim Min-Jae için devreye girip eski dostu Slaven Bilic'le iletişime geçti. Hırvat hoca, Çin Liginin en iyi defans oyuncuları arasında yer aldığını belirterek, "Kim Min-Jae, Galatasaray için çok iyi bir seçim olur. Kendisini takımda tutmak istedik ama kabul etmedi" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Marcao'nun yanına Kim Min-Jae! Slaven Bilic Fatih Terim'e önerdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Marcao'nun yanına potansiyeli uzun bir stoper arayan Galatasaray'da gözler Kim Min-Jae'de… Fotomaç'ın haberine göre, Avrupa'ya gelmek için Çin'in BJ Guoan takımının sözleşme uzatma teklifini geri çeviren 1.90'lık Güney Koreli stoper için Fatih Terim devreye girdi. Terim, Jae için eski dostu Slaven Bilic'le temas kurdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Marcao'nun yanına Kim Min-Jae! Slaven Bilic Fatih Terim'e önerdi

Bilic, Koreli oyuncunun Çin Liginin en iyi defans oyuncuları arasında yer aldığını belirterek, "Kim Min-Jae, G.Saray açısından çok iyi bir seçim olur. Kendisini takımda tutmak istedik ama kabul etmedi" dedi. Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için kolaylık sağlama sözü de verdi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Marcao'nun yanına Kim Min-Jae! Slaven Bilic Fatih Terim'e önerdi

JUVE OLMAZ

Kim Min-Jae, Juventus'la anılmasıyla ilgili hemen hemen hiç bir futbolcunun yapmayacağı bir açıklama yaptı. Koreli futbolcu, "Bence her oyuncu büyük bir sahnede yarışmak ister. Kararım konusunda sağduyulu olmalıyım. Ancak Juventus için henüz yeteri kadar iyi değilim" itirafında bulundu.

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