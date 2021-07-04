BARIŞ ALPER YILMAZ

Transfer dönemi boyunca en çok konuşulan isimlerden biri olan Keçiörengücü futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak yüksek menajer komisyonu sebebiyle süreç uzadı.