Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer hamlelerini belirledi! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen.... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlyan ve gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim maddi konuların halledilmesiyle birlikte arka arkaya birçok transferi açıklayacak. Fatih Terim'in listesine göre hareket ediliyor. Listeye Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen gibi isimler de dahil oldu. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Transfer dönemi boyunca en çok konuşulan isimlerden biri olan Keçiörengücü futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak yüksek menajer komisyonu sebebiyle süreç uzadı.
HALİL AKBUNAR
Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'ın, gelen teklifleri Galatasaray'da Fatih Terim ile çalışmak istediği için reddettiği belirtildi. Yeni yabancı kuralının da gelmesiyle Halil Akbunar'ın talipleri arttı.
BERKAN KUTLU
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.
MAXIME POUNDJE
Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray'da sol bek arayışları sürerken listeye yeni bir isim dahil oldu. Yeni Asır'ın haberine göre; Sol beke takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılıların son olarak Bordeaux forması giyen 28 yaşındaki Fransız yıldız Maxime Poundje'yi takibe aldığı iddia edildi.
STRYGER LARSEN
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Larsen ile ilgili çarpıcı detayı İtalyan gazeteci Nico Schira, "Galatasaray EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka Çekya maçında Stryger Larsen'i izliyor. Danimarkalı bek, takımı Udinese'den ayrılmak istiyor. Oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor" şeklinde duyurdu.
GERMAN CANO
Vasco da Gama'da oynayan 33 yaşındaki golcü German Cano ile Galatasaray'ın ilgilendiği ileri sürüldü. German Cano'nun kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor.
AURELIO BUTA
Royal Antwerp kulübünde forma giyen 24 yaşındaki Portekizli için resmi teklif yapmaya hazırlanan yönetimin, menajerler aracılığıyla bir ön görüşme yaptığı öğrenildi.
YACINE ADLI
Sarı kırmızılılar, Bordeaux'nun küme düşmesini fırsat bilerek Yacine Adli'yi gündemine aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, eski gözdesi genç oyuncu için temaslar başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası