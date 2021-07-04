Paulinho'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Fatih Terim...
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, 20 Temmuz'da PSV ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar orta sahaya mutlak bir transfer yapmak isterken, Paulinho'dan heyecanlandıran bir hareket geldi ve sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Terim'in fotoğraflarını beğendi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da bir yandan yeni sezon hazırlıkları sürerken diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda hedef, yeni transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacakları PSV Eindhoven mücadelesine yetiştirmek.
Bu arada Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu ifade edilen Brezilyalı yıldız futbolcu Paulinho'dan sürpriz bir hamle geldi. Şu anda kulüpsüz olan deneyimli oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'in sosyal medya hesabında yer alan birkaç fotoğrafını beğenerek taraftarların aklını karıştırdı.
Kariyerinde Tottenham, Barcelona ve Guangzhou FC gibi önemli takımlarda forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, Brezilya Milli Takımı ile çıktığı 56 karşılaşmada 13 gole imzasını attı.
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