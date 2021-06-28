28 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Paulinho savaşı! Avrupa devleri de istiyor

Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Gedson Fernandes ve Etebo'nun ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapacak sarı-kırmızılı ekip, bonservisi elinde olan Paulinho için harekete geçmişti. Brezilyalı yıldızı isteyen Cimbom'un transferde rakipleri ise Avrupa'nın devleri. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Paulinho savaşı! Avrupa devleri de istiyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Galatasaray yeni yönetimiyle güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvarken Paulinho sarı-kırmızılı takımın listesinde ilk sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Paulinho savaşı! Avrupa devleri de istiyor

Geçtiğimiz günlerde Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini fesheden ve serbest kalan Paulinho, öncelikle Corinthians ve Red Bull Bragantino da dahil olmak üzere Brezilya'daki kulüpler tarafından yoklandı. Ancak yurtdışında oynamaya devam etmek istediği için bu teklifleri geri çevirdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Paulinho savaşı! Avrupa devleri de istiyor

TÜRKLER ÇOK İSTEKLİ

Fotomaç'ın haberine göre; yıllık 4 milyon Euro'dan aşağıya imza atmayı düşünmeyen ve Brezilya ekiplerinin bu ücreti karşılayamayacağını düşünen 32 yaşındaki orta sahanın, üç teklif üzerinde durduğu ifade edildi. Bu takımların Galatasaray, Atletico Madrid ve Benfica olduğu öğrenilirken Brezilya basını da bu iddiayı sayfalarına taşıdı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Paulinho savaşı! Avrupa devleri de istiyor

"Guangzhou'dan resmi olarak ayrılır ayrılmaz, Atletico Madrid, Benfica ve Galatasaray ile görüştü. Özellikle Türkler çok istekli. Yeni varış noktası bu hafta belli olacak gibi görünüyor" ifadesi kullanıldı.

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