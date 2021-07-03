36 MAÇTA 13 GOLE KATKI VERDİ

Bajrami geçen sezon Serie B'de 36 maça çıktı ve 13 gole katkı verdi. 5 gol atarken 8 de asist yaptı. Genç yetenek İtalya Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Arnavut yıldız, 8 numara da oynayabiliyor.

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