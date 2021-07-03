Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Nedim Bajrami atağı! Scout ekibi önerdi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2021/2022 sezonu hazırlıklarına start veren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Yaz transfer dönemine Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle giriş yapan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesini güçlendirmek için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon sözleşmesi feshedilen ve Adana Demirspor'a transfer olan Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray'da scout ekibi, Empoli forması giyen 22 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Nedim Bajrami'yi teknik direktör Fatih Terim'e önerdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
G.Saray transferde sürpriz bir oyuncunun peşine düştü. Orta sahaya yıldız bir isim kazandırmak isteyen Sarı- Kırmızılı Yönetim, Empoli forması giyen Nedim Bajrami ile yakından ilgileniyor. Zürich doğumlu Arnavut futbolcu, Grasshoppers'ten Empoli'ye transfer oldu ve futboluyla İtalyan ekibinde önemli bir iz bıraktı.
TRANSFER ŞARTLARI GÖRÜŞÜLECEK
Takvim'in haberine göre; henüz 22 yaşında olan Bajrami, G.Saray scout ekibinin teknik direktör Fatih Terim'e sunduğu bir isim... Tecrübeli hocanın da izledikten sonra transferine onay verdiği öğrenildi. Cimbom şartları masaya yatıracak.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
2020 yılından beri İtalyan ekibi Empoli'nin forması giyen Nedim Bajrami'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro... Galatasaray oyuncuyu öncelikli olarak kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
36 MAÇTA 13 GOLE KATKI VERDİ
Bajrami geçen sezon Serie B'de 36 maça çıktı ve 13 gole katkı verdi. 5 gol atarken 8 de asist yaptı. Genç yetenek İtalya Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Arnavut yıldız, 8 numara da oynayabiliyor.
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