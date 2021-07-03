03 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Bonservis bedeli...

Yönetim ve teknik direktörün belirlenmesinden sonra transferde gaza basan Galatasaray, önceliği eksik olan bölgelere verdi. Marcelo Saracchi ile sözleşme uzatmayan sarı-kırmızılıların listesinde bu bölge birçok oyuncu bulunuyor. Son olarak Cimbom'un radarına sürpriz bir isim girdiği iddia edildi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasından bonservis bedeli de çıkmayacak. İşte o futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Bonservis bedeli...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim liderliğinde hız kesmeden devam eden Galatasaray, transferde de oldukça hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Bonservis bedeli...

Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerinde mutlu sona ulaşırken, görüşmelerine de devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Bonservis bedeli...

Özellikle sol bek mevki için arayış içinde olan Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yeni Asır'ın haberine göre; Sol beke takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılıların son olarak Bordeaux forması giyen 28 yaşındaki Fransız yıldız Maxime Poundje'yi takibe aldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Bonservis bedeli...

Kulübü ile sözleşmesi sona eren tecrübeli isim geçen sezon Fransa Ligi'nde 14 maçta 494 dakika sahada kaldı. Kariyerinde 170 karşılaşmada 4 gol kaydeden Poundje, bu süreçte Bordeaux dışında bir takımda görev almadı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Bonservis bedeli...

36 MAÇTA 2 ASİST
Aslan'ın sol bek konusunda Napoli forması giyen Portekizli futbolcu Mario Rui için de kulübü ile görüşmelere başladığı ileri sürülmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Bonservis bedeli...

Sırasıyla Valencia Mestalla, Benfica, CD Fatima, Parma, Gubbio, Spezia, Empoli, Roma ve Napoli formaları giyen oyuncunun kiralık olarak kadroya dahil edilme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Bonservis bedeli...

Rui 36 karşılaşmada 2 asist yaptı. Yönetimin iki oyuncudan birini renklerine katması beklenirken sol bek transferi çözülür çözülmez değişen yabancı statüsü sebebiyle yerlilerin ağırlıkta olduğu takviye çalışmalarının da sürmesi bekleniyor.

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