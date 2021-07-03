Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Bonservis bedeli...
Yönetim ve teknik direktörün belirlenmesinden sonra transferde gaza basan Galatasaray, önceliği eksik olan bölgelere verdi. Marcelo Saracchi ile sözleşme uzatmayan sarı-kırmızılıların listesinde bu bölge birçok oyuncu bulunuyor. Son olarak Cimbom'un radarına sürpriz bir isim girdiği iddia edildi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasından bonservis bedeli de çıkmayacak. İşte o futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim liderliğinde hız kesmeden devam eden Galatasaray, transferde de oldukça hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor.
Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerinde mutlu sona ulaşırken, görüşmelerine de devam ediyor.
Özellikle sol bek mevki için arayış içinde olan Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yeni Asır'ın haberine göre; Sol beke takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılıların son olarak Bordeaux forması giyen 28 yaşındaki Fransız yıldız Maxime Poundje'yi takibe aldığı iddia edildi.
Kulübü ile sözleşmesi sona eren tecrübeli isim geçen sezon Fransa Ligi'nde 14 maçta 494 dakika sahada kaldı. Kariyerinde 170 karşılaşmada 4 gol kaydeden Poundje, bu süreçte Bordeaux dışında bir takımda görev almadı.
36 MAÇTA 2 ASİST
Aslan'ın sol bek konusunda Napoli forması giyen Portekizli futbolcu Mario Rui için de kulübü ile görüşmelere başladığı ileri sürülmüştü.
Sırasıyla Valencia Mestalla, Benfica, CD Fatima, Parma, Gubbio, Spezia, Empoli, Roma ve Napoli formaları giyen oyuncunun kiralık olarak kadroya dahil edilme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Rui 36 karşılaşmada 2 asist yaptı. Yönetimin iki oyuncudan birini renklerine katması beklenirken sol bek transferi çözülür çözülmez değişen yabancı statüsü sebebiyle yerlilerin ağırlıkta olduğu takviye çalışmalarının da sürmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?