03 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed fizyoterapist eşliğinde çalıştı!

Mohamed'de flaş gelişme! Yener İnce açıkladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana teknik ısınma ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki top kapma çalışması yapıldı. Devam eden bölümde 2x15 dakika beşe beş dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti. Brezilya'dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marcao Teixeira, bireysel çalışmalarının ardından takım çalışmalarında yer almaya başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah saat 10.30'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Yener İnce'den Mısırlı golcünün son durumuna dair açıklama geldi:

"Mustafa Muhammed'in dizinde bir esneme oldu fakat bağlarında kopma ya da bir sıkıntı olmadı. Artık böyle paylaşacağız Florya'dan. Her gün daha iyiye gidiyor. Aldığımız reaksiyon son derece iyi. Beklediğimizden önce dönecek."

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