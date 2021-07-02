03 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan Rony Lopes hamlesi!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündemine Rony Lopes'i aldı. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu kadroya katmak için girişimlere başladı. İşte transferdeki son detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan Rony Lopes hamlesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Teknik Direktör Fatih Terim, yeni sezonda sağ kanada mutlaka sol ayaklı ve içeriye kat eden bir futbolcu istiyor. Bu stildeki futbolculara yönelen Galatasaray'ın gündemine daha önce Feyenoord'dan Berghuis girmişti ancak transferi gerçekleşmeyince yönetim alternatiflere yöneldi. Bonservisi Sevilla'da bulunan ve geçen sezon Nice'e kiralanan Rony Lopes kulübüne geri döndü. Fotomaç'ın haberine göre İspanyol ekibinin, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunu elden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların da satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan Rony Lopes hamlesi!

Sevilla'nın, Rony Lopes'i bu kez kiralamak istemediği ve direkt satışını gerçekleştirmeyi amaçladığı iddia edildi. Galatasaray ise Fernando Reges transferinde kurduğu ikili ilişkiyle Sevilla'yı ikna etmeyi amaçlıyor. Portekizli yıldız geçen sezon Nice'te 33 maçta forma giyerken 5 gol attı, 2 de asist yaptı. Düzenli forma giymek isteyen Lopes'in de doğru planlama sunacak takıma gitmeyi istediği kaydedildi.

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