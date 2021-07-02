03 Temmuz 2021, Cumartesi
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32 MİLLİ MAÇ
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gözler Kim Min-Jae'ye çevrildi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar gündemine Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan Kim Min Jae girdi. İşte transferdeki son gelişmeler... (GS spor haberleri)
32 MİLLİ MAÇ
Ocak 2019'da Güney Kore ekibi Jeonbuk'tan 5.25 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae, 1.90'lık boyuna rağmen çabukluğuyla izleyenleri hayran bırakıyor. Hava toplarının yanı sıra yerden de etkili olan Kim Min-Jae, Guoan'da 60 maça çıkarken 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
Güney Kore Milli Takımı formasını 2017 yılından bu yana terleten Kim Min-Jae, 32 maçta forma giyerken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Kim, Jeonbuk'ta 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.
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