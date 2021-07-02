03 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gözler Kim Min-Jae'ye çevrildi!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar gündemine Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan Kim Min Jae girdi. İşte transferdeki son gelişmeler... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gözler Kim Min-Jae'ye çevrildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Marcao'nun yanına güvenilir bir stoper arayan Galatasaray rotasını Asya'ya kırdı. Scout ekibinin önerisiyle listeye, Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan Kim Min-Jae girdi. 24 yaşındaki Güney Koreli savunmacının bonservis bedeli 2 milyon euro.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gözler Kim Min-Jae'ye çevrildi!

Kim'in kulübünden ayrılarak Avrupa'ya gitmek istediği bu yüzden 31 Aralık 2021'de sona erecek sözleşmesini uzatmadığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılıların Luyindama'yı elden çıkardığı takdirde Kim Min-Jae'yi transfer edeceği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gözler Kim Min-Jae'ye çevrildi!

32 MİLLİ MAÇ
Ocak 2019'da Güney Kore ekibi Jeonbuk'tan 5.25 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae, 1.90'lık boyuna rağmen çabukluğuyla izleyenleri hayran bırakıyor. Hava toplarının yanı sıra yerden de etkili olan Kim Min-Jae, Guoan'da 60 maça çıkarken 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gözler Kim Min-Jae'ye çevrildi!

Güney Kore Milli Takımı formasını 2017 yılından bu yana terleten Kim Min-Jae, 32 maçta forma giyerken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Kim, Jeonbuk'ta 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

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