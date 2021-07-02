02 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti!

G.Saray yeni sezon hazırlıklarına devam etti! Mohamed...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda altıya altı dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise 12’şer dakikalık iki ayrı bölümde 11’e 11 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı. Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması yapıldı. Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Günün sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanına ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde yediye üç top kapma oyunu oynandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde altıya altı dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise 12'şer dakikalık iki ayrı bölümde 11'e 11 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı. Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması yapıldı.
Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.

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