Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Omar Elabdellaoui müjdesi geldi. Sarı-kırmızılı takım Norveçli yıldızın bireysel çalışmalara başladığını duyurdu. İşte o kare... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber geldi.

Sarı-kırmızılılar Norveçli yıldızın bireysel çalışmalara başladığını ve kısmi olarak takımla da çalışacağını açıkladı.

İşte yapılan o paylaşım:

Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri devam edecek.

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