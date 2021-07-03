03 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui müjdesi! Çalışmalara başladı

G.Saray'da Omar müjdesi! Çalışmalara başladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Omar Elabdellaoui müjdesi geldi. Sarı-kırmızılı takım Norveçli yıldızın bireysel çalışmalara başladığını duyurdu. İşte o kare... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber geldi.

Sarı-kırmızılılar Norveçli yıldızın bireysel çalışmalara başladığını ve kısmi olarak takımla da çalışacağını açıkladı.

İşte yapılan o paylaşım:

Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri devam edecek.

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