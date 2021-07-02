02 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! O rakam gözden çıkarıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2021/2022 sezonu için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yönetici Işıtan Gün'ün İtalyan kulübü ile masaya oturacağı öğrenilirken, milli futbolcu için önerilecek rakam ortaya çıktı. (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! O rakam gözden çıkarıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in transferini en çok istediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar'ın futboldan sorumlu yöneticisi Işıtan Gün'ün kulüpten yetki alan bir menajer ile İtalya'ya gittiği öğrenildi. Gün, Sasusolo kulübü ile masaya oturacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! O rakam gözden çıkarıldı

KAAN İLE ANLAŞMA TAMAM

G.Saray milli futbolcu ile her konuda anlaşmış, Sassuolo ile pazarlıklara başlamıştı. Ancak son yapılan görüşmelerde İtalyanlar'ın transferde zorluk çıkarması üzerine harekete geçildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! O rakam gözden çıkarıldı

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Kaan için ısrarcı olması, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesinde önemli bir rol oynadı. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! O rakam gözden çıkarıldı

TERİM FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Terim hem stoper hem sağ bek hem de ön libero bölgesinde oynayabilen Kaan'ı mutlaka takımda görmek istiyor. Yıldız futbolcu da milli takımda hocalığını yapan Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a çok daha sıcak bakıyor.

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