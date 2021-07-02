BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Kaan için ısrarcı olması, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesinde önemli bir rol oynadı. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.