02 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber!

Aslan'a Onyekuru'dan kötü haber!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların kadrosunu katmayı planladığı Nijeryalı futbolcuyu Monaco kamp kadrosuna dahil etti. (GS spor haberleri)

Gil DiasBenfica'ya gönderen Keita Balde için de İnter'le görüşmelere devam eden Monaco'nun Nijeryalı oyuncuya bir şans daha vermeye hazırlandığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Niko Kovac'ın geçen sezon kendisini hayal kırıklığına uğrattığı için devre arasında Galatasaray'a gönderdiği Onyekuru'dan bu kez umutlu olduğu bildirildi.
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