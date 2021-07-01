01 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao farkı!

Cimbom'da Falcao farkı! Yeni tarzı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 Giriş Tarihi: 01.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları Fatih Terim yönetiminde sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda forvet Radamel Falcao'nun istekli oluşu ve yeni trazı dikkat çekti. (GS spor haberleri)

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda par çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda üçe üç, dörde dört ve altıya altı çift kale oyun oynandı. Antrenmanın son kısmında dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi.
Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.
Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

İŞTE ANTRENMANDAN KARELER




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